Москва поднялась в рейтинге финансовой активности

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва улучшила свои позиции в рейтинге финансовых центров. Рейтинг подготовила британская аналитическая компания Z/Yen Group. Об этом сайту Москва 24 сообщили в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"В сентябре 2019 года Москва поднялась на 17 пунктов – с 88 на 71 место – в глобальном рейтинге финансовых центров, подготовленном британской аналитической компанией Z/Yen Group, восстановив позиции, которые занимала в 2014 году, до введения международных санкций против РФ", – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Он отметил, что улучшение позиций столицы говорит об эффективности программ по формированию инвестиционного климата в городе. Этому способствует качественная информационная поддержка.
В сентябре 2013 года Москва занимала в этом рейтинге 69 место. Рейтинг составляется на основе опроса более 3000 финансовых экспертов со всего мира.
Сейчас на Москву приходится половина прямых иностранных инвестиций России. Крупнейшими инвесторами являются компании из стран Европы (Германия, Финляндия, Франция, Италия, Австрия, Швеция), Азии (Сингапур, Япония, Турция, Южная Корея) и США.
Ефимов отметил, что чаще всего зарубежные инвесторы вкладывают средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, промышленности, высоких технологий и недвижимость.
Глава департамента экономической политики и развития Денис Тихонов пояснил, что рейтинг Z/Yen Group, вышедший в сентябре, оценивает привлекательность городов для работников финансового сектора по пяти ключевым факторам: деловому климату, развитию финансового сектора, человеческому капиталу, инфраструктуре и репутации, которая во многом основана на субъективных оценках. Он подчеркнул, что субъективный аспект в последнее время становится менее значимым для иностранных экспертов.
Ранее сообщалось, что Москва возглавила рейтинг городов России, которые наиболее удобны для передвижения без автомобиля.
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