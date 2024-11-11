Эксперт Вихлянцев: выдача стандартной ипотеки в России сократилась на 90%

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В РФ зафиксировали сокращение выдачи стандартной – не льготной – ипотеки на 90%. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на члена Российской гильдии риэлторов Романа Вихлянцева.

"Что касается семейной ипотеки, то ситуация парадоксальная: на каждый выданный миллион государство оплачивает проценты на три миллиона рублей. Это компенсирует разницу между ставкой стандартной ипотеки (например 24%) и семейной (6%)", – отметил специалист.

При этом в настоящее время скидки от застройщиков составляют 30%, добавил эксперт. Желающих брать ипотеку на сегодняшних условиях становится все меньше, на этом фоне цены будут падать, уверен Вихлянцев. По его словам, в последнее время россияне отдают предпочтение аренде квартир.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных процентных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. По этой причине продолжают увеличиваться и инфляционные ожидания. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

По прогнозу регулятора, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%. Однако допускается, что ключевую ставку могут снова повысить уже на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря.

