В зерновом союзе опровергли информацию о повышении спроса на крупы

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Рост потребления круп никак не соотносится с увеличением цен на овощи. Об этом в интервью Москве 24 рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, комментируя исследование GfK о том, что свежие овощи в России подорожали и люди стали переходить на крупы.

"Странная информация. У нас потребление крупы не увеличивается. Есть определенная ротация, но потребление круп стабильно в течение времени. Нет всплеска потребления тех или иных круп. Например, в прошлом сезоне у нас был ценовой всплеск на просо, это привело к сокращению потребления просо. И, соответственно, к увеличению потребления риса и гречки, но соразмерно", – говорит эксперт.

По словам Злочевского, количество потребления той или иной крупы зависит не от стоимости овощей, а от стоимости самой крупы.





Аркадий Злочевский президент Российского зернового союза Постоянно напарываемся на одну и ту же историю: что-то перепроизводим, оно обваливается в цене, в результате становится не выгодно сеять. Перестаем сеять, образуется ценовой всплеск, в итоге – наращивание производства, за которым следует наращивание спроса. Все волнами. Вот так и идет в круповом сегменте.

Ранее сообщалось, что свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%. Их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы. Так показало недавнее исследование GfK.

С июля 2018 года по июнь 2019 года потребление свежих овощей и картошки сократилось на 4,8%. Продажи помидоров упали на 3,1% (в денежном выражении – на 2,7%), картофеля – на 5,8% (в денежном – на 2,8%), капусты – на 12,3%.

Рост цен с 2014 года оценивается в среднем в 22% – до 56 рублей за килограмм. В конце июня томаты в среднем стоили 98 рублей за килограмм, огурцы – 91 рубль за килограмм, крупы – 49 рублей за пачку.

Продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 – июле 2019 года росли на 1,3%, в деньгах – на 9,1%. Как уточнила директор по работе с клиентами "Nielsen Россия" Ольга Дашкевич, быстрее всего растут альтернативы классическим для России крупам. Например, продажи булгура увеличились на 75,3%, кускуса – на 65,7%, киноа – на 35,3%.

В "Магните" снижения продаж овощей не заметили. В X5 Retail Group заявили, что есть небольшой рост продаж овощей.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ прокомментировал инициативу ограничить вольное использование меток "эко", "био" и "фермерский", закрепив правила их применения в специальных регламентах. Он подчеркнул, что это правильная мера, так как сегодня у обычного потребителя нет возможности узнать, что стоит за этой маркировкой.



Соболева Илона