В зерновом союзе опровергли информацию о повышении спроса на крупы

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Рост потребления круп никак не соотносится с увеличением цен на овощи. Об этом в интервью Москве 24 рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, комментируя исследование GfK о том, что свежие овощи в России подорожали и люди стали переходить на крупы.
"Странная информация. У нас потребление крупы не увеличивается. Есть определенная ротация, но потребление круп стабильно в течение времени. Нет всплеска потребления тех или иных круп. Например, в прошлом сезоне у нас был ценовой всплеск на просо, это привело к сокращению потребления просо. И, соответственно, к увеличению потребления риса и гречки, но соразмерно", – говорит эксперт.
По словам Злочевского, количество потребления той или иной крупы зависит не от стоимости овощей, а от стоимости самой крупы.
Ранее сообщалось, что свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%. Их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы. Так показало недавнее исследование GfK.
С июля 2018 года по июнь 2019 года потребление свежих овощей и картошки сократилось на 4,8%. Продажи помидоров упали на 3,1% (в денежном выражении – на 2,7%), картофеля – на 5,8% (в денежном – на 2,8%), капусты – на 12,3%.
Рост цен с 2014 года оценивается в среднем в 22% – до 56 рублей за килограмм. В конце июня томаты в среднем стоили 98 рублей за килограмм, огурцы – 91 рубль за килограмм, крупы – 49 рублей за пачку.
Продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 – июле 2019 года росли на 1,3%, в деньгах – на 9,1%. Как уточнила директор по работе с клиентами "Nielsen Россия" Ольга Дашкевич, быстрее всего растут альтернативы классическим для России крупам. Например, продажи булгура увеличились на 75,3%, кускуса – на 65,7%, киноа – на 35,3%.
В "Магните" снижения продаж овощей не заметили. В X5 Retail Group заявили, что есть небольшой рост продаж овощей.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ прокомментировал инициативу ограничить вольное использование меток "эко", "био" и "фермерский", закрепив правила их применения в специальных регламентах. Он подчеркнул, что это правильная мера, так как сегодня у обычного потребителя нет возможности узнать, что стоит за этой маркировкой.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: