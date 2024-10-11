"Известия": менее 1% складских помещений не заняты в России

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В России наблюдается острый дефицит складских помещений. Доля свободных площадей снизилась до 1%. Это связано с изменением логистических маршрутов в сторону восточных и южных регионов, ростом онлайн-торговли и уменьшением объемов строительства складов, сообщает газета "Известия".

Нехватка складских помещений в России замедляет логистику и приводит к росту цен на товары, по данным участников рынка и розничной торговли. По информации консалтинговой компании, свободных складов осталось от 1 до 0,5%, в то время как в Москве и Подмосковье не заняты от 0,4 до 0,8% площадей.

К концу 2024 года объем арендованных площадей составит 7 миллионов "квадратов". В 2024–2025 годах спрос может превысить предложение, и дефицит достигнет 9,7 миллиона квадратных метров.

Средняя стоимость аренды на фоне нехватки свободных площадей составляет 10–12 тысяч рублей за квадратный метр в год, отмечает эксперт Михаил Коптев. В 2022 году аренда стоила 5 тысяч рублей.

За девять месяцев текущего года в Москве аренда складов класса А выросла на 47% и достигла 11 тысяч рублей за квадратный метр, в регионах этот показатель составил 37% и 9,15 тысячи рублей за квадратный метр.

В связи с ростом ключевой ставки ЦБ и цен на стройматериалы затраты на строительство увеличиваются. В этой ситуации застройщики минимизируют риски и сосредоточиваются на проектах build to suit, то есть создают помещения индивидуально.

Недостаток складских помещений увеличивает время оборота товаров и замедляет логистические процессы, что приводит к задержкам в доставке. Арендная плата за складские помещения выросла, что привело к увеличению расходов торговых компаний на 15–20%. В свою очередь, это сказалось на увеличении цены товаров на 1–2%.

Изменение логистических маршрутов с западных на восточные и южные направления, увеличение времени в пути и нестабильность в сфере финансовых расчетов между российскими и зарубежными партнерами – один из ключевых факторов, способствующих увеличению спроса на складские помещения.

"Компании наращивают складские запасы, чтобы минимизировать риски нехватки продукции из-за сбоев в доставке и проблем с оплатой товаров", – рассказал эксперт Вадим Филатов.

Согласно информации агентства недвижимости, наибольшую долю складских помещений занимают традиционные розничные сети (28%) и компании, торгующие товарами широкого потребления (19%). На поставщиков автозапчастей, фармацевтических препаратов и электронную коммерцию приходится примерно по 9% складских площадей.

Введенные против России санкции осложнили получение материалов и технологий, что также сказалось на процессе строительства и доступности складских помещений.

"Девелоперы на 2024 год запланировали ввод в эксплуатацию 5,8 миллиона квадратных метров складских помещений, но этих объемов по-прежнему недостаточно, чтобы удовлетворить спрос", – отметил коммерческий директор логистического оператора Евгений Смирнов.

Переход 50% российских компаний с использования собственных складов на аутсорсинг позволит уменьшить нехватку складских площадей по всей стране на 4–16% и сократить издержки на 15–35%.

При этом недостаток свободного пространства можно компенсировать, если государство окажет всестороннюю поддержку. Это может выражаться в предоставлении налоговых преференций для строительных компаний и запуске программы промышленной ипотеки для возведения складских помещений по ставке 3–4% годовых, заключили эксперты.

Между тем Москва в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) предоставила в аренду инвесторам и застройщикам земельные участки общей площадью почти 17 гектаров в ЗАО.

Так, два земельных участка общей площадью более 11 гектаров выделили для создания производственных предприятий. Договоры аренды земельных участков заключены на пять лет. За это время инвесторы должны построить и ввести объекты в эксплуатацию.