Финансист оценил трехзначный курс доллара

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Курс доллара в 100 рублей способен привести к продажам иностранной валюты инвесторами и компаниями. Для них он стал триггером, поскольку до этого власти страны начали вести дискуссии по мерам стабилизации рубля, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина.

"К тому же подобные "круглые" уровни для многих являются психологически важными, провоцируя на совершение сделок по продаже валюты", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что определенная стабилизация рубля, которая случилась после всплеска волатильности и обновления минимумов, показывает достижение сбалансированности рынка. Как объяснил финансист, к этому могло привести улучшение ситуации с притоком доллара, что дает возможность обеспечивать повышенный спрос на него без ослабления рубля.

"Если под воздействием вероятного увеличения экспортной выручки эта тенденция усилится, рубль способен прейти к более или менее устойчивому укреплению", – добавил он.

Утром 11 октября курс рубля в начале торгов снизился по отношению к доллару и юаню. По состоянию на 07:00 по московскому времени, курс доллара вырос на 35 копеек и составлял 100,65 рубля, юаня – на 3 копейки, до 13,76 рубля.

Ранее экономист Андрей Лобода спрогнозировал, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшее время. Он предположил, что причина таких колебаний валют к рублю связана с обострением обстановки на Ближнем Востоке и ростом доллара как "защитного актива".

Эксперты предсказали возможный рост доллара до 113 рулей до конца 2023 года