Эксперт предположил, на сколько может подорожать пиво в России

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Исполнительный директор ассоциации "Объединение участников рынка пиво-безалкогольного рынка" Камаль Лебедев заявил Москве 24, что из-за резкого подорожания солода цена на пенный напиток в России может увеличиться на 10–15%.

Ранее Союз российских пивоваров попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России. В письме объединения сказано, что такое предложение продиктовано беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, из-за которого в 2022 году может значительно увеличиться стоимость пива. По данным компаний – членов союза, закупочная цена пивоваренного солода сейчас на 30–50% выше по сравнению с январем 2021 года.

Если приведенные в письме данные верны, предложение о квотах на экспорт выглядит разумным, заявил Лебедев.

"Обычные протекционистские меры в отношении собственных производителей. Это рабочий момент. Если сырье улетучивается, значит, нужно вводить ограничения. Иначе нам самим не хватит. Если этого не сделать, то стоимость товаров внутри страны подрастет", – отметил Лебедев.

По словам эксперта, цена на солод в себестоимости пенного напитка составляет очень существенную долю.





Камаль Лебедев исполнительный директор ассоциации "Объединение участников рынка пиво-безалкогольного рынка" Если считать грубо, 30% в структуре себестоимости пива занимает солод. Если он подорожал на 30%, то стоимость продукта для потребителя вырастет на 10%. А если цена солода поднялась на 50%, то для покупателя это рост на 15%.

Подорожание солода в первую очередь скажется на стоимости продукции частных небольших пивоварен. При этом большие заводы смогут сдержать сильный рост цен для потребителя, говорит Лебедев.

"В силу того, что солод в структуре себестоимости занимает центральное место, оптимизация производственных расходов у крупных заводов заключается в замене солода на солодовые концентраты. Небольшие компании не могут это использовать, потому что это сложные специфические технологии. Поэтому в первую очередь возможное подорожание в 10–15% коснется этих пивоварен. У крупных компаний цена может возрасти, но меньше чем на 10%", – резюмировал Лебедев.

Ранее в IT-компании "Эвотор" заявили, что за год разливное пиво увеличилось в стоимости на 9%. По их данным, средняя цена напитка с июня 2020 по июнь 2021 года выросла с 98 до 107 рублей.

