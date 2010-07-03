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Общество

16:45

Набиуллина назвала преимущества наличных денег

экономика общество финансы

Фото: depositphotos/gutaper

Банковские карты и наличные деньги не уйдут из использования несмотря на удобство современных финансовых технологий. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии "2035" на форуме Finopolis, передает РИА Новости.

"Даже если будет развит, например, биометрический эквайринг, когда вы приходите в магазин и вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, и вы берете продукты и уходите, – вы не сможете это сделать за границей. Либо речь должна идти о том, чтобы страны обменивались биометрическими данными. Это очень тяжело представить в нынешних условиях", – сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что в мире сейчас есть такое понятие, как cashless societies – безналичные сообщества. Однако люди все равно продолжают пользоваться наличными. И на это, по ее словам, есть две причины: желание анонимности и доверие к финансовым институтам.

Ранее Набиуллина назвала причину низкого темпа роста российской экономики. По ее мнению, низкие темпы роста российской экономики вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика "практически бессильна". Она отметила, что Россия не должна следовать примеру стран, которые с помощью печатного станка "разогревали" экономику.

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