В Госдуме поддержали идею ввести двойные ценники в магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Идею ввести новые ценники, на которых будут указаны вес и объем продукта, поддержал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак. Он считает, что данная мера поможет покупателям контролировать производителей и продавцов.

"Подобные элементы контроля повышают ответственность нашего гражданского общества, что решает те задачи, которые они должны решать, кроме фискальных органов. Такие меры нужно приветствовать", – сказал Рыжак.

Он также добавил, что такие ценники предоставят потребителям законные основания требовать от производителей соблюдение положенных норм.

"Каждый гражданин получает важный инструмент. Не надо стесняться контролировать, и раз мы заинтересованы в том, чтобы наша жизнь была более предсказуемой, так давайте эти все элементы и будем использовать", – добавил парламентарий.

Ранее Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники. На них предлагается указывать не только стоимость единицы товара, то есть упаковки, но и единицы веса или объема. К примеру, 1 килограмм или 1 литр. Письмо с просьбой добавить этот пункт в проект правил розничной торговли направили в Минпромторг.