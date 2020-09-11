В Госдуме поддержали идею ввести двойные ценники в магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Идею ввести новые ценники, на которых будут указаны вес и объем продукта, поддержал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак. Он считает, что данная мера поможет покупателям контролировать производителей и продавцов.
"Подобные элементы контроля повышают ответственность нашего гражданского общества, что решает те задачи, которые они должны решать, кроме фискальных органов. Такие меры нужно приветствовать", – сказал Рыжак.
Он также добавил, что такие ценники предоставят потребителям законные основания требовать от производителей соблюдение положенных норм.
"Каждый гражданин получает важный инструмент. Не надо стесняться контролировать, и раз мы заинтересованы в том, чтобы наша жизнь была более предсказуемой, так давайте эти все элементы и будем использовать", – добавил парламентарий.
Ранее Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники. На них предлагается указывать не только стоимость единицы товара, то есть упаковки, но и единицы веса или объема. К примеру, 1 килограмм или 1 литр. Письмо с просьбой добавить этот пункт в проект правил розничной торговли направили в Минпромторг.
Правительство будет отслеживать цены на продукты и лекарства
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: