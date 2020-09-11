В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники, сообщает газета "Известия".

На ценниках предлагается указывать не только стоимость единицы товара, то есть упаковки, но и единицы веса или объема. К примеру, 1 килограмм или 1 литр. Письмо с просьбой добавить этот пункт в проект правил розничной торговли направили в Минпромторг.

Как считает президент Союза Петр Шелищ, нововведение не даст производителям хитрить. Он пояснил, что не будет ситуаций, когда девять яиц фасуют в стандартную коробку для десятка, а в бутылку объемом 1 литр наливают 950 миллилитров молока, сохраняя ту же цену.

Помимо этого, двойной ценник поможет потребителям сравнивать стоимость продуктов, напитков, бытовой химии, парфюмерии, косметики и других товаров, конкурирующих между собой. Сейчас это не всегда возможно, поскольку упаковки имеют разный вес или объем.

В СПРФ отмечают, что указание стоимости за упаковку товара и одновременно за единицу веса соответствует европейской практике.

Сейчас компании могут сами выбрать, что указать на ценнике – стоимость единицы товара или единицы веса.

Ранее в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации предложили убрать пункт о книгах жалоб из новой редакции правил розничной торговли.

В ведомстве считают также целесообразным запретить копирование и фотографирование книг и печатных изданий в магазинах. В пояснительной записке уточняется, что мера направлена на защиту прав продавцов книг и печатных изданий в связи с развитием современных технологий.

