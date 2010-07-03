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Москва 24

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04:13

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

экономика

04:13

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Счетная плата (СП) обнаружила нарушения на сумму 426,2 миллиарда рублей по результатам проверки исполнения бюджета в 2018 году.

Как говорится в опубликованном на сайте контролирующего органа отчете, по сравнению с 2017 годом сумма нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей.

Наибольший объем нарушений зафиксировали при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями – 73,6 миллиарда рублей.

Далее, по данным ведомства, следуют нарушения при госзакупках – 18,7 миллиарда рублей и неправильное отражение в учете фактов хозяйственной жизни – 308 миллионов рублей.

По представлениям СП, к административной ответственности привлечены 14 должностных лиц.
Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два – в СК и два – в ФСБ.

Ранее стало известно, что чистый государственный долг России опустился ниже нуля впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году.

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