Акции ВТБ упали на Мосбирже более чем на 20%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Котировки акций ВТБ рухнули более чем на 20% после дискретного аукциона. Падение случилось из-за дивидендной отсечки, сообщает Life.ru со ссылкой на Московскую биржу.

Дискретный аукцион прошел с 10:14 до 10:44 по московскому времени. По состоянию на 10:10 акции ВТБ подешевели на 23,44%, достигнув 71,94 рубля. В пике бумаги упали на 24,13%, до 70,91 рубля. После завершения аукциона снижение замедлилось, и к 10:48 акции торговались по 72,69 рубля.

Как указала Мосбиржа, выплаты для аукционеров по итогам предыдущего года составят по 25,58 рубля. Реестр для получения дивидендов закроется 11 июля, однако последним днем для покупки бумаг с попаданием в реестр стало 10-е число.

Биржа начинает дискретный аукцион в случае, когда бумаги отклоняются в цене от показателя на момент закрытия в предыдущий день свыше чем на 20% за 10 минут.

Аукцион состоит из трех раундов. После их завершения торги возобновляются в обычном режиме.

Ранее на Мосбирже появились привязанные к криптовалюте (Bitcoin Trust ETF) торги фьючерсом. Они доступны только квалифицированным инвесторам. Торговый код – IBIT, котировки выставляются в долларах США за один лот, а расчеты проводятся в российских рублях.