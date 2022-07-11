ЦБ РФ выпустит в обращение монету, посвященную первому групповому полету в космос

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Центробанк во вторник выпустит в обращение памятную монету, посвященную первому групповому полету в космос, который состоялся в 1962 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"60 лет назад в космос впервые одновременно стартовали два корабля – "Восток-3" и "Восток-4". <...> К этому событию 12 июля 2022 года Банк России выпускает в обращение новую памятную монету "Первый групповой космический полет" серии "Космос", – говорится в сообщении.

Уточняется, что номинал монеты составит три рубля. Она выполнена из серебра 925-й пробы. Тираж монеты составляет 3 тысячи штук.

На лицевой стороне монеты изображен герб Российской Федерации, указаны номинал, проба и масса металла, отпечатан товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора. Между тем на оборотной стороне размещено рельефное изображение космических кораблей на фоне Земли и восходящего солнца, выполненных лазером.

В января текущего года Центробанк выпустил в обращение трехрублевую памятную монету по случают 220-летия основания МИД РФ и 20-летия учреждения Дня дипломатического работника. Монета также выполнена из серебра, ее тираж составляет три тысячи штук.

