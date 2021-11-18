ЦБ выпустил памятные монеты, посвященные городам трудовой доблести

Фото: Банк России

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты, посвященные городам трудовой доблести.

На монетах номиналом 10 рублей представлены Екатеринбург, Иваново, Омск и Боровичи. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант, а также надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "2021 год", "Города трудовой доблести", номинал монеты, знак монетного двора, достопримечательности и названия городов.

Монеты выполнены из недрагоценных металлов. Они вышли тиражом четыре миллиона штук – по одному миллиону на каждый из представленных в серии городов.

Монеты являются средством наличного платежа и обязательны к приему.

Ранее Банк России подготовил и выпустил в обращение памятную монету из серебра номиналом 2 рубля, посвященную 200-летнему юбилею писателя Федора Достоевского.