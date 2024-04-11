Глава ВТБ заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из РФ

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Банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей из РФ. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не очень радует... постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать", – цитирует его РИА Новости.

Как объяснил глава ВТБ, после ужесточения режима вторичных санкций в конце прошлого года отказы в платежах возросли без объяснения причин. Костин отметил, что сроки платежей и комиссии стали расти. Кроме того, увеличился объем запрашиваемых документов, включая электронику, компьютеры, высокоточные станки и оборудование, подчеркнул он.

"Резюмируя, можно сказать так: если год назад перед нами стояла задача исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральной проблемой становится собственно география", – добавил он.

Ранее сообщалось, что платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками, за 2–3 недели. Вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев рассказал, что транзакции зависают на недели, а некоторые казахстанские кредитные организации вообще отказываются работать с Россией.

