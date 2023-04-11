ЦБ РФ попросил авиакомпании отменить автоматическую страховку при покупке билетов

Фото: depositphotos/artoleshko

Служба Центробанка РФ по защите прав потребителей призвала российские авиакомпании отключить функцию автоматического согласия на страхование перелета при покупке билетов на сайтах перевозчиков. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что соответствующая просьба была озвучена в марте на совещании регулятора с представителями перевозчиков, страховщиков и Роспотребнадзора. На нем, в частности, присутствовали представители "Ингосстраха", СОГАЗа и "АльфаСтрахования", которые указали на отсутствие жалоб из-за автоматической страховки.

В ЦБ в автоматической страховке видят несколько проблем. Во-первых, есть риск, что покупатель заключит договор страхования, предварительно его не изучив. Во-вторых, предустановленное согласие создает "негативный информационный фон". Страховые компании, в свою очередь, настаивают на том, что проставленная галочка является публичной офертой, а оплата услуги – ее акцептом.

Стоимость полисов у разных перевозчиков может варьироваться от 300 до 600 рублей. Такая небольшая сумма, считают в отрасли, только маскирует проблему: клиенты просто не хотят идти в суд ради в среднем 500 рублей.

Между тем рынок авиастрахования пассажиров в РФ оценивается в 2–5 миллиардов рублей, из которых существенную часть получают сами авиакомпании. Как отмечают эксперты, доля неавиационных доходов у обычных авиакомпаний составляет порядка 10%, а у лоукостеров этот показатель может доходить до 30%.

Ранее стало известно, что объем грузоперевозок российских авиакомпаний в 2022 году сократился на 59,42%, до 599,05 тысячи тонн. Это меньше уровня 2001 года. Пассажирские же перевозки сократились всего на 14,21%.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!