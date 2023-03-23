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Объем грузоперевозок российских авиакомпаний в 2022 году сократился на 59,42%, до 599,05 тысячи тонн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росавиации в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

В издании отметили, что по объему перевозок грузов воздушный транспорт России откатился примерно до уровня 2001 года, когда компании перевезли 614 тысяч тонн, и превысил уровень 2000 года с показателем в 547 тысяч тонн.

"Перевозки пассажиров в 2022 году у авиакомпаний тоже сократились, но значительно меньше – на 14,21%, до 95,21 миллиона человек", – отмечается в сообщении.

Согласно данным Росстата, в прошлом году объем грузоперевозки российскими транспортными компаниями упал на 1,2%, до 7,95 миллиарда тонн. Это произошло из-за уменьшения поставок по железнодорожным путям на 3,7%, до 1,24 миллиарда тонн, и трубопроводным транспортом на 6%, до 1,1 миллиарда тонн.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили запретить деятельность интернет-агрегаторов грузоперевозок с иностранным участием, поскольку они владеют не только информацией о россиянах, но и о движении грузов, связанных с работоспособностью страны.

Соответствующее обращение в Генпрокуратуру, Минцифры и ФСБ направил глава организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) Олег Павлов.



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