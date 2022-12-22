В России предложили запретить иностранных агрегаторов грузоперевозок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В РФ предложили запретить деятельность интернет-агрегаторов грузоперевозок с иностранным участием, поскольку они владеют не только информацией о россиянах, но и о движении грузов, связанных с работоспособностью страны. Соответствующее обращение в Генпрокуратуру, Минцифры и ФСБ направил глава организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) Олег Павлов, сообщает газета "Известия".

По словам Павлова, после теракта на Крымском мосту в России наиболее остро встала проблема грузоперевозок. Из-за бесконтрольной деятельности сферы, уточнил он, жертвами могут стать люди и объекты критической инфраструктуры.

"В этом контексте особого внимания заслуживает присутствие на российском рынке иностранных агрегаторов, предоставляющих услуги отечественным компаниям, работающим в том числе на нужды оборонного комплекса", – говорится в обращении.

В письме Павлова приводится пример работы компании Transporeon, которая предоставляет клиентам возможность поиска контрагентов на платной основе.

Инициативу ОПИ поддержал председатель НП "Грузавтотранс" Владимир Матягин. По его словам, подобный формат работы необходимо практиковать в России.

Ранее Владимир Путин разрешил правительству запретить проезд по России для фур из стран, которые ограничили международные грузоперевозки для российских компаний и граждан.

Указ был подписан 29 сентября. Правительство должно было составить список стран и конкретные параметры такого запрета.



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