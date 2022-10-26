Минтранс РФ ввел ограничения по приоритету грузов на паромах в Керченском проливе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Минтранс РФ рассказал об ограничениях, которые вводятся на перевозку грузов для паромов в Керченском проливе. Министерство составило список приоритетных грузов, чтобы избежать очередей.

"В связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующих по маршруту порт Кавказ – порт Керчь, совместным решением Минтранса России, администраций Республики Крым, Краснодарского края и структурами транспортной безопасности определены списки приоритетных грузов", – сообщили в ведомстве.

Минтранс уточнил, что речь идет о следующих грузах:

скоропортящиеся товары;

социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы;

фармацевтическая продукция.

В ведомстве также напомнили о возможности отправить товары, используя железнодорожный транспорт.

Ранее стало известно, что на территории Краснодарского края к переправе через Керченский пролив введут с 27 октября частичное ограничение для грузового транспорта. Оперативный штаб объяснил, что это решение позволит уменьшить время простоя фур и ускорить доставку значимой продукции.

Постановление утвердил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Подобные меры, рассказали в штабе, будут действовать до стабилизации обстановки с загрузкой паромов. На это сильно влияют в том числе и неблагоприятные погодные условия.



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