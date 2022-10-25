Проезд фур в Краснодарском крае через Керченский пролив ограничат с 27 октября

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На территории Краснодарского края к переправе через Керченский пролив введут с 27 октября частичное ограничение для грузового транспорта. Решение позволит уменьшить время простоя фур и ускорить доставку значимой продукции, сообщает телеграм-канал Оперативного штаба Краснодарского края.

Постановление утвердил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Подобные меры, рассказали в штабе, будут действовать до стабилизации обстановки с загрузкой паромов. На это сильно влияют в том числе и неблагоприятные погодные условия.

Помимо этого, штаб предложил другой вариант перемещения для остального грузового транспорта – сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Для провоза грузов по этому пути создадут "зеленый коридор".

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось, тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.



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