Стоимость СМС-уведомлений банков РФ увеличилась до 65%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Стоимость СМС-уведомлений об операциях в российских банках увеличилась на 15–65% по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на подсчеты агентства TelecomDaily.

Сильнее всего подорожали СМС в Райффайзенбанке – до 199 рублей, тогда как раньше плата за них составляла 60 рублей. В ВТБ услуга подорожала на 20 рублей, до 79 рублей, а в Сбере – на 10 рублей: в зависимости от карты уведомления могут стоить 40 или 70 рублей в месяц, однако есть возможность получать их бесплатно. В "Тинькофф Банке" между тем тариф не изменился.

Как отмечают эксперты, а также представители самих банков, подорожание СМС-оповещений связано с ростом стоимости услуг мобильных операторов. В прошлом году операторы подняли цены на 30–40%.

Решение проблемы в отрасли видят в переходе на push-уведомления. Но и тут есть проблема. Дело в том, что такой способ оповещения недоступен владельцам iPhone, если приложение их банка удалено из App Store.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что по итогам текущего года стоимость тарифов российских операторов связи может вырасти в среднем на 12%.



ВТБ повысит стоимость уведомлений

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