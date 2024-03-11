Более 20 компаний Москвы стали участниками Международной выставки "Интерткань-2024. Весна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Более 20 столичных компаний стали участниками XV Международной выставки "Интерткань-2024. Весна", которая проходит с 11 по 13 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На выставке представлены ткани, текстильные материалы, фурнитуры и комплектующие. Благодаря ей столичные производители могут расширить партнерские связи, клиентскую базу и продвинуть свои бренды.

"В этот раз участие в выставке принимают свыше 800 компаний из 12 стран мира и 40 регионов страны. Москву представляют более 20 предприятий. Они экспонируют текстильные материалы, трикотажные и мембранные полотна", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В частности, на выставке можно увидеть технический текстиль. На сегодняшний день он используется в авиационной, автомобильной, химической и мебельной отраслях, а также в промышленности, жилищном и дорожном строительстве.

Вместе с тем в рамках выставки пройдет форум "Технический текстиль: технологии, оборудование, сырье и материалы". Участниками форума станут столичные производители технического текстиля и нетканых материалов.

"У нашей страны есть все ресурсы для производства высокотехнологичных тканей: нефть, развитый химпром, лес и лесопереработка. А валютный курс и общий вектор на импортозамещение могут создать дополнительные преимущества", – добавил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.

Ранее сообщалось, что предприятия легкой промышленности в Москве нарастили объемы производства и презентовали новые разработки. Компания, которая специализируется на производстве одежды и текстиля для дома, смогла в пять раз увеличить ассортимент футболок. Другой столичный производитель головных уборов и аксессуаров за 10 лет нарастил выпуск продукции в 10 раз.



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