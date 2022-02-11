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экономика

11 февраля, 21:55

Цена нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель

экономика

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21:42 по московскому времени цена апрельских фьючерсов выросла на 4,1%, до 95,16 доллара за баррель. Последний раз такой показатель фиксировался 1 октября 2014 года.

При этом стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла на 4,81%, до 94,2 доллара.

Ранее Bloomberg сообщал, что объем дополнительных доходов государственного бюджета РФ от высоких цен на нефть в 2022 году может составить около 65 миллиардов долларов.

По данным аналитиков, такой доход Россия получит, если в течение года цены на нефть будут держаться в районе 90 долларов за баррель. В случае их повышения до 100 долларов дополнительная прибыль России увеличится до 80 миллиардов долларов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла до 91 доллара за баррель

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