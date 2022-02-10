В Bloomberg оценили дополнительные доходы России от дорогой нефти

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Объем дополнительных доходов государственного бюджета РФ от высоких цен на нефть в 2022 году может составить около 65 миллиардов долларов. Такие данные приводит Bloomberg.

По данным аналитиков, такой доход Россия получит, если в течение года цены на нефть будут держаться в районе 90 долларов за баррель. В случае их повышения до 100 долларов дополнительная прибыль России увеличится до 80 миллиардов долларов.

Ослабление рубля по отношению к доллару на фоне напряженной ситуации вокруг Украины также играет на руку Москве, поскольку это еще больше увеличит объем дополнительной прибыли в рублевом выражении, отметили авторы анализа.

"Непредвиденная энергетическая прибыль в этом году выглядит ошеломляюще большой. Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса в случае санкций", – отметил экономист Скотт Джонсон.

В настоящее время объем международных резервов РФ оценивается в 634,1 миллиарда долларов. Кроме того, 182,59 миллиарда долларов содержатся в Фонде национального благосостояния.

Накануне стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE подорожала на 0,43%, до 91,17 доллара за баррель. Фьючерс на WTI вырос на 0,39% и торговался на уровне 89,71 доллара за баррель.