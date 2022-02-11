Курс евро поднялся выше 87 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднимался выше 87 рублей.

В настоящее время европейская валюта торгуется на уровне 86,76 рубля. Курс доллара составляет 76,13 рубля.

При этом по состоянию на 18:21 по московскому времени евро вырос на 85 копеек, до 86,82 рубля. Такой показатель был достигнут впервые с 7 февраля 2022 года.

Ранее аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев рассказал, когда курс рубля вернется к значениям 60 за один доллар. По его словам, курс российской валюты будет зависеть от геополитического фона, политики ФРС и закупок рубля российским регулятором.

Джиоев пояснил, что в случае затухания напряженности вокруг Украины ФРС сохранит ставку на прежнем уровне. За счет этого цены на нефть превысят 100 долларов за баррель, а рубль сможет вернуться к значениям 60 за доллар.

