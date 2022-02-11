Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 18:21 доллар увеличился на 1,14 рубля – до 76,15. При этом евро вырос на 85 копеек – до 86,82 рубля.
8 февраля курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 75 рублей. К 14:28 курс американской валюты снизился на 49 копеек – до 74,99 рубля. В последний раз такой курс фиксировали 13 января.
10 февраля курс евро опустился на 0,29% – до 85,06 рубля. До этого он снижался на 0,36% – до 85 рублей. Такого показателя валюта не достигала с 12 января 2022 года.
Курс доллара превысил 76 рублей
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