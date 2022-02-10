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Курс евро опустился на 0,29%, до 85,06 рубля, свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже на 16:04 по московскому времени.
При этом к 15:55 по московскому времени курс евро снижался на 0,36%, до 85 рублей. Такого показателя валюта не достигала с 12 января 2022 года.
Ранее аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев рассказал, когда курс рубля вернется к значениям 60 за один доллар. По его словам, курс российской валюты будет зависеть от геополитического фона, политики ФРС и закупках рубля российским регулятором.
Джиоев пояснил, что в случае затухания напряженности вокруг Украины ФРС сохранит ставку на прежнем уровне. За счет этого цены на нефть превысят 100 долларов за баррель, а рубль сможет вернуться к значениям 60 за доллар.
Курс евро опустился до 85 рублей
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