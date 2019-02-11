Рубль укрепился к доллару и евро на торгах

Курс европейской валюты к рублю, установленный Центробанком на вторник, упал на 57,11 копейки – до 74,3243 рубля, курс доллара уменьшился на 41,11 копейки – до 65,6517 рубля.
Стоимость бивалютной корзины снизилась на 48,31 копейки, и составила 69,5544 рубля. По мнению экспертов, причиной роста рубля стало решения Moody's повысить суверенный рейтинг России с Ba1 до нижней ступени инвестиционного уровня – Baa3. Международное рейтинговое агентство признало, что меры, принятые российскими властями в последние годы, скорее всего, помогут защитить экономику и финансы страны.
Ситуацию на финансовом рынке несколькими днями ранее прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, колебания российской национальной валюты чаще всего провоцируются спекулянтами.
Ранее сообщалось, что рост международных резервов России в январе составил 1,6% или 7,45 миллиарда долларов. Кроме того, ЦБ увеличил долю юаней, иены и евро в международных резервах. Долю прочих валют в резервах регулятор нарастил с 12,4 процента до 14,7 процента.
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