Международные резервы РФ в январе выросли на 1,6%

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Рост международных резервов России в январе составил 1,6% или 7,45 миллиарда долларов, сообщает Центробанк.

По состоянию на 1 февраля резервы достигли 475,945 миллиарда долларов против 468,495 миллиарда долларов в первый день года.

Золотовалютные резервы страны представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые есть в распоряжении ЦБ и российского кабмина. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, а также иностранной валюты и резервной позиции в МВФ.

Отмечается, что за 2017 год российские международные резервы выросли на 14,6%. По данным на 1 января прошлого года они составляли 432,7 миллиарда долларов.

Достигнуть исторического максимума в 598 миллиардов долларов удалось в начале августа 2008 года.

Ранее стало известно, что Банк России увеличил долю юани, иены и евро в международных резервах. Долю прочих валют в резервах регулятор нарастил с 12,4% до 14,7%.