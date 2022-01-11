ДНР начала поставлять в Россию колбасу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Донецкая Народная Республика начала экспорт колбасных изделий в Россию. Об этом сообщает пресс-служба министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.
"Первая партия колбасных изделий Донецкой Народной Республики отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Первопроходцем стало ООО "Енакиевский мясокомбинат", – говорится в сообщении.
Уточняется, что к настоящему времени было экспортировано 1,5 тонны сыровяленой колбасы. Первая партия поступила в Ростовскую область РФ.
В ноябре 2021 года Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Поставки стали возможны благодаря этому документу.
В нем, в частности, идет речь о признании действительными в России сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами, фактически действующими на территории ДНР и ЛНР.
"Доктор 24": вареная колбаса
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