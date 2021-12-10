В приложении "Сбербанк Онлайн" появился сервис "Дать в долг"

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Пользователи "Сбербанка Онлайн" теперь смогут выстраивать комфортные отношения с теми, кто занимает деньги, с помощью специального нового сервиса. Об этом сообщается на сайте приложения.

Теперь "Сбербанк Онлайн" с помощью уведомлений будет напоминать друзьям и знакомым, которым пользователь одолжил деньги, что пора их возвращать.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в чат с тем, кому планируется сделать перевод, нажать на "+" и выбрать опцию "Дать в долг". После этого пользователь сможет указать сумму и дату возврата. В чате можно будет отслеживать возврат долга.

Должник получит push-уведомление, когда приблизится дата возврата денег. Списывать нужную сумму приложение с его счета не будет, он должен самостоятельно сделать перевод.

По словам директора дивизиона "Цифровая платформа" Сбербанка Алексея Круглова, сервис "Дать в долг" поможет человеку не забыть об одолженной сумме.

"Помимо напоминаний, упрощается сама переписка по вопросу переведенных денег, становится намного проще и одолжить кому-то нужную сумму, и вовремя вернуть долг", – пояснил он.

В июле Сбербанк подключил оплату по QR-коду через систему быстрых платежей. Как пояснил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, теперь преимущества сервиса СБП будут доступны не только для физических лиц, которые являются клиентами банка, но и для торгово-сервисных предприятий.

