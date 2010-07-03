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Политика

16:31

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

экономика политика

Фото: ТАСС/Danil Shamkin

В рамках встречи в "нормандском формате" лидеры России и Украины не смогли достичь договоренностей по урегулированию газовых вопросов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрий Пескова.

"Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – заявил представитель Кремля.

В настоящее время руководители газовых компаний продолжают вести переговоры. Песков добавил, что в ходе встречи "нормандской четверки" состоялось недолгое общение на экспертном уровне, в рамках которого стороны озвучили свои условия и пожелания по данному делу.

Ранее в Париже завершился саммит в формате "нормандской четверки". Там обсуждались вопросы транзита российского газа через Украину, но никаких договоренностей достигнуть не удалось.

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