В ЕС просят не форсировать использование прибыли от замороженных активов ЦБ РФ – СМИ

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Крупные страны Евросоюза, среди которых Франция, Германия, Италия и Бельгия, считают, что в вопросе согласования плана по использованию доходов от замороженных российских активов необходимо действовать более осторожно. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Закрытое заседание прошло 8 ноября. На нем страны призвали Еврокомиссию не спешить с использованием прибыли от российских активов и выступили за постепенный переход. Они предложили разработать документ незаконодательного характера, а впоследствии выбрать юридически обоснованный вариант использования прибыли, который не будет представлять угрозу для финансовой стабильности блока.

С данной инициативой выступила Франция, подавляющее большинство стран поддержало идею. Еврокомиссия ранее настаивала на необходимости представить юридический механизм по использованию российских активов в ближайшие неделе, однако, по мнению Парижа, план необходимо доработать.

В странах ЕС заморожено более 200 миллиардов долларов активов Банка России, с начала 2023 года прибыль от их реинвестирования составила примерно три миллиарда евро.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Инициативу одобрили с результатом 40 голосов за и два против.

Законопроект наделяет госсекретаря полномочиями предоставлять дополнительную помощь Киеву с использованием активов, конфискованных из Банка России и других иностранных активов РФ.

В свою очередь, страны G7 заявили, что российские активы, находящиеся в юрисдикциях стран "Большой семерки", останутся замороженными, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине.



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