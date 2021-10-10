В России могут резко вырасти цены на парфюмерию

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В России может резко увеличиться цена на парфюмерию из Европы. Такое предположение высказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова в интервью агентству "Прайм".

По прогнозу эксперта, стоимость парфюмерии может возрасти более чем на 50%. Это случится, если российские власти увеличат пошлины на импорт духов из Европы.

Ранее СМИ сообщили, что повышение пошлин рассматривается в качестве ответа на действия ЕС по ограничению поставок из РФ.

"Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно", – выразила мнение Долгова.

Специалист также допустила, что рост стоимости товаров в магазине окажется выше, чем размер пошлины. Она объяснила это тем, что цены на парфюмерию зависят от издержек оптовых посредников, надбавок розничных продавцов и уровня спроса.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании картофеля. Такой прогноз дал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов.

В октябре, по его словам, допускается сезонное падение цен. При этом в ноябре произойдет резкий рост стоимости картофеля.