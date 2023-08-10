Компании КНР спешно закупают чипы на фоне возможного ограничения экспорта из США – СМИ

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Крупные компании из Китая начали в спешке закупать чипы американского производителя Nvidia на фоне введения новых ограничений США на экспорт в КНР чипов, используемых для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

"Китайские интернет-гиганты спешат приобрести высокопроизводительные чипы Nvidia, необходимые для создания генеративных систем искусственного интеллекта, делая заказы на сумму пяти миллиардов долларов в рамках ажиотажной закупки, вызванной опасениями введения США новых мер экспортного контроля ", – указано в сообщении.

По данным газеты, китайские компании Baidu, ByteDance, Tencent и Alibaba оформили заказы на приобретение около ста тысяч процессоров A800 на миллиард долларов с доставкой в этом году. Кроме того, компании из Китая также приобрели графические процессоры Nvidia на четыре миллиарда долларов с доставкой в 2024 году.

Один из сотрудников Baidu на условиях анонимности заявил, что без данных чипов Nvidia будет невозможно продолжить обучение любой крупной языковой модели.

Ранее сообщалось, что Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая, в том числе в разработку полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Бизнес в США будет обязать сообщать властям о подобных капиталовложениях, и некоторые из них будут запрещены.



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