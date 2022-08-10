Экономист дал простые советы начинающим трейдерам

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Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев дал советы начинающим трейдерам, сообщает News.ru.

По его словам, в первую очередь важно понимать, зачем совершать ту или иную сделку. При покупке акции не должно быть мыслей "лишь бы что-то приобрести". Также нельзя поддаваться панике и ужасу.

Экономист подчеркнул, что правильно быть инвестором. Он обратил внимание, что нормальные сделки, когда под ними есть какая-та экономическая логика, – это вложение от полугода. Разуваев предупредил, что люди, которые покупают или продают в течение дня или нескольких дней, обычно теряют деньги. В основе вашей инвестиции должна быть какая-та идея.

Он добавил, что фондовый рынок поменялся в нынешних экономических реалиях, поскольку само понятие "голубая фишка" изменилось после того, как компании "Газпром", "Сбер" и "Лукойл" обнулили дивиденды.

Ранее экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин призвал россиян подождать с покупкой недвижимости и автомобилей. По его словам, сейчас это делать невыгодно, поскольку квартиры и машины переоценены. При этом ожидается, что из-за снижения спроса на такие активы и сокращения доходов россиян цены в ближайшие полтора года тоже пойдут вниз.

Он рассказал, что для такого же спроса на квартиры, как и в прошлом, нужна ипотечная ставка 3–5%. Кроме того, новые дома в сложившейся ситуации могут просто не достроить, а ипотека – обязательство на много лет.