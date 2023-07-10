Минсельхоз РФ спрогнозировал снижение цен на лук в ближайшее время

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Снижение цен на лук в России ожидается в ближайшее время, с началом массовой уборки урожая. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"В ближайшее время с началом массовой уборки в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук", – говорится в уведомлении.

Ранее в СМИ распространилась информация о подорожании лука в Москве. По данным журналистов, цены за килограмм лука перешагнули отметку в 70 рублей впервые с 2000 года.

В московском Депторге опровергли данные СМИ и заявили, что сейчас средняя цена за килограмм лука составляет 69,20 рубля.

Как уточнили в ведомстве, лук в Москву привозят из российских регионов. Среди них Краснодарский край, Республика Крым, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Воронежская области. Кроме того, на московских прилавках присутствует лук из Египта, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.

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