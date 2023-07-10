Московские власти опровергли слухи о росте спроса на лук

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В московских магазинах не наблюдается роста спроса на лук в последние месяцы, средняя цена овоща за килограмм составляет менее 70 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг Москвы.

"Средняя стоимость килограмма лука в московских магазинах составляет 69,20 рубля. В магазинах торговых сетей реализуется лук в минимальном ценовом диапазоне – по 59,90 рубля за килограмм. <...> Повышение спроса на лук в магазинах столицы в апреле, мае, июне не наблюдается", – опроверг слухи собеседник из столичного Депторга.

Как уточнил источник, лук в Москву привозят из российских регионов. Среди них Краснодарский край, Республика Крым, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Воронежская области. Кроме того, на московских прилавках присутствует лук из Египта, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.

До этого в РБК заявили о подорожании лука на столичных прилавках в конце весны, начале лета этого года. Как указали в издании, цены за килограмм перешагнули отметку в 70 рублей впервые с 2000 года. Эксперты объяснили, что отечественные запасы лука заканчиваются, и на рынок поступает импортная продукция.

Известно, что в мае Россия стала единственной европейской страной с продуктовой дефляцией. Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки была в РФ до мая этого года лишь дважды в истории – в июне 2018-го, когда она составила 0,42%, и в апреле 2023-го года на уровне 0,22%.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, сложившаяся ситуация имеет отношение к переориентации логистических путей и расширении расчетов в национальных валютах.

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