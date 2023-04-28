Минпромторг обсудил возможный запрет на продажу овощей и фруктов в сетках

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В Минпромторге обсудили возможность запрета упаковки в полиэтиленовые сумки-сетки картофеля, овощей открытого грунта и фруктов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания в министерстве.

Автором инициативы стал Российский экологический оператор (ППК РЭО, координатор реформы переработки твердых коммунальных отходов), по мнению которого, такие упаковки сложно перерабатывать.

Пока никаких решений по этому вопросу не приняли, но его будут прорабатывать отдельно. Редактор специализированного издания FruitNews Ирина Козий назвала такие сетки самым дешевым способом упаковки плодоовощной продукции.

Исполнительный директор компании "Русбренд" Алексей Попович рассказал, что сейчас в мире есть тенденция переходить к более экологичным материалам. В то же время он считает, что запрет на использование сеток следует вводить постепенно, принимая во внимание своевременность и экономическую целесообразность таких мер.

В исследовании Института экономической политики имени Егора Гайдара сказано, что в качестве альтернативы предлагается использовать пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена. Также предлагается использовать водойстокую бумагу.

В марте сообщалось, что Минпромторг России проводит работу по ограничению оборота пластиковых изделий в стране, в том числе ватных палочек, одноразовой посуды, контейнеров, стаканчиков и пакетов. Делается это с целью снизить вред на экологию от утилизации предметов из такого материала.

Отмечается, что именно ограничение оборота на те или иные виды упаковки будет влиять на потребность в импорте пластиковой упаковки в силу рыночных факторов, то есть произойдет снижение спроса на подобную продукцию внутри страны.



В России могут запретить импорт одноразовой посуды из пластика