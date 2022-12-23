Потребительские цены в Москве в ноябре выросли на 0,3% – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Стоимость товаров и услуг в ноябре 2022 года в Москве выросла на 0,3% в сравнении с показателями октября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Месячная инфляция в столице по итогам ноября составила 0,3%. Продукты питания за этот период подорожали в среднем на 0,5%", – сообщил Ефимов.

По его словам, рост цен в Москве произошел после завершения сезона овощей и фруктов. Они выросли в цене на 4,5%. Яйца подорожали на 1,9%, колбасные изделия – на 0,6%. Непродовольственные товары подорожали на 0,7%, услуги – на 0,3%. До этого в столице 4 месяца подряд фиксировалась дефляция.

Дешевле в ноябре стали сахар (на 3,9%), гречневая крупа (на 3,6%), торты (на 1,2%), сливочное масло (на 0,9%). Трикотажные и галантерейные изделия подешевели на 0,4 и 0,3% соответственно.

Также в Москве зафиксировали снижение цен на железнодорожные билеты на 6%, а также путевки в страны Юго-Восточной Азии – на 4,9%.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, столичная экономика адаптировалась к новым реалиям. Дефляции в городе удалось достичь благодаря параллельному импорту, мерам поддержки бизнес-отрасли и граждан.

"Укрепление российской валюты и сбалансированная политика Центробанка РФ также сыграли свою роль в поддержании умеренной инфляции", – добавила она.

Уровень инфляции в Москве за 11 месяцев 2022 года составил 11%, что на 0,1 процентного пункта меньше по стране в среднем. Главной причиной ускорения инфляции в сфере услуг стал рост стоимости зарубежного туризма на отдельных направлениях.

По прогнозам столичного правительства, уровень инфляции к концу года в городе может составить 12,1%.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России отмечается тенденция к снижению инфляции. Российский лидер также спрогнозировал, что спад ВВП в этом году составит 2,9%. В следующем году этот показатель, по мнению Путина, будет составлять 0,9%.



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