Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне "BBB"

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Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом.
"Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" также отражает ее устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов", – говорится в комментарии экспертов Fitch.
Отмечается, что данный уровень считается подходящим для инвестиций и свидетельствует о надежной макроэкономической политике России.
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами "большой тройки" говорит об эффективности макроэкономической политики российского кабмина.
"Мы, безусловно, позитивно оцениваем новое подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации агентством Fitch Ratings на уровне "BBB" со стабильным прогнозом", – приводит слова Силуанова РИА Новости.
О стабильном прогнозе российской экономики в Fitch заявляли также в феврале. Тогда отмечалось, что этому способствуют политические меры реагирования властей страны на вызовы пандемии COVID-19.
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