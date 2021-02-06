Fitch подтвердило рейтинг экономики России на уровне "BBB"

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "ВВВ". Об этом говорится в исследовании агентства, передает РИА Новости.
В Fitch заявили о стабильном прогнозе экономики России. Этому способствуют политические меры реагирования властей страны на вызовы пандемии COVID-19, отмечается в материале.
"Прогноз отражает <...> чрезвычайную волатильность цен на нефть, что способствовало укреплению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости суверенного баланса", – утверждается в исследовании.
Специалисты подчеркивают, что устойчивость России к потрясениям обусловлена таргетированием инфляции, гибкостью обменного курса и разумной налогово-бюджетной стратегии. Таким образом, РФ способна снижать влияние волатильности нефтяных цен на экономику.
В исследовании добавляется, что рост ВВП России в текущем году будет составлять 3%.
Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали уровень инфляции на февраль. По заявлениям экспертов, инфляция замедлится до 0,5–0,6%.