Минэкономразвития улучшило прогноз по темпам роста ВВП на 2021 год

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Минэкономразвития улучшило прогноз темпов роста ВВП России на 2021 год до 3,8%. В апреле данный показатель был на уровне 2,9%.

"Причины повышения прогноза по росту ВВП на 2021 год понятны – улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса. <...> Сейчас у нас на руках данные за март-апрель-май, мы видим, что экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий", – приводит ТАСС слова представителя министерства.

Он также добавил, что потенциал восстановления российской экономики еще не исчерпан, на докризисные показатели в Минэкономразвития планируют выйти уже в текущем месяце.

На 2022–2024 годы прогноз по темпам роста экономики РФ остался неизменным. Прогноз по росту инвестиций улучшен до 4,5%.

Сообщается, что письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и ближайшую трехлетку министерство направило в регионы.

Ранее Всемирный банк отметил в своем докладе "Перспективы развития мировой экономики", что в 2021 и 2022 годах восстановление российской экономики ожидается с ежегодным ростом по 3,2%.