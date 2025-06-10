Москва поделилась опытом реализации зеленого финансирования с Таджикистаном

Фото: комплекс экономической политики Москвы

Эксперты комплекса экономической политики Москвы и департамента финансов во время рабочей встречи с представителям Минфина Таджикистана поделились опытом реализации проектов зеленого финансирования.

Москва – первый регион России, который выпустил субфедеральные зеленые облигации: в 2021 году – биржевой выпуск объемом 70 миллиардов рублей, в 2023 году – выпуск облигаций для населения объемом 2 миллиарда рублей, рассказала замглавы департамента экономической политики и развития города Зоя Викторова. По ее словам, оба выпуска соответствуют национальным и международным стандартам зеленого финансирования.

Для этого правительство города инициировало и провело совместную работу в Минфином России, Центробанком, Московской биржей, госкорпорацией "ВЭБ.РФ" и участниками рынка по формированию инфраструктуры государственного зеленого финансирования. Результатом стало не только появление первого в стране выпуска региональных зеленых облигаций, но и трансформация зеленого рынка в целом, отметила Викторова.

Средства от выпуска зеленых облигаций направили на транспортные проекты, которые обеспечивают снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автомобилей. Были также профинансированы строительство и реконструкция 48 километров путей и 21 станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, а также закуплен 451 электробус.

О важности проделанной работы, считает Викторова, говорит высокая востребованность московских ценных бумаг: биржевой выпуск зеленых облигаций столицы был размещен по ставке ниже, чем у облигаций других первоклассных эмитентов.

В настоящее время выпуск 2021 года продолжает обращение на бирже, а выпуск 2023-го был полностью погашен в конце мая. Зеленые облигации для населения позволили не только привлечь средства для реализации городских экопроектов, но и помогли горожанам больше узнать о способах сохранения и приумножения накоплений.

Использование современной технологической платформы сделало процесс купли-продажи ценных бумаг простым. Все операции с зелеными облигациями для населения проводились в режиме онлайн, без посредников и комиссий.

В 2024 году зеленые облигации Москвы вошли в топ-25 наиболее успешных мировых кейсов, отобранных ООН-Хабитат как лучшие практики мировых городов по борьбе с изменением климата. Выпуск ценных бумаг позволил гражданам участвовать в формировании зеленой повестки. Помимо этого, вклад в улучшение экологии в городе внесли частные инвесторы.