Курс доллара на Мосбирже упал ниже 57 рублей, евро – ниже 60 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 57 рублей впервые с 25 мая. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:05 по московскому времени доллар потерял в стоимости 2,55 рубля, подешевев до 56,8 рубля.

Курс евро, в свою очередь, снизился на 3,48 рубля, до 59,82 рубля. Такой уровень показателя стоимости европейской валюты также наблюдается впервые с 25 мая.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин посоветовал россиянам не спешить сдавать наличную валюту.

По прогнозам эксперта, приток валюты на Мосбиржу может снизиться во втором полугодии 2022 года из-за сокращения физического объема российского экспорта, а также падения цен его реализации. В связи с этим он не считает выгодной продажу валюты на долгосрочную перспективу.