Экономист спрогнозировал курс доллара до конца лета

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
До конца лета курс доллара будет колебаться вокруг 61–62 рублей. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
В четверг, 9 июня, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 58 рублей. По состоянию на 13:13 по московскому времени американская валюта торговалась на уровне 57,97 рубля за единицу. В последний раз такую планку доллар преодолевал 25 мая.
По словам Беляева, никаких серьезных экономических причин, которые могли бы повлиять на американскую валюту, нет. Вероятно, небольшое снижение курса произошло из-за информационной повестки.
"Идет довольно обширный поток информации, который прогнозирует потерю долларом главенствующей позиции на мировом валютном рынке. Может быть, это оказывает такое влияние на доллар, на его снижение и падение", – рассуждает экономист.
Но такое снижение не продлится долго, считает он. "Это временное явление. В скором времени, я думаю, что это вопрос одного-двух или максимум трех дней: произойдет восстановительное движение, и рубль по отношению к доллару будет где-то на позиции 61–62", – говорит Беляев.
9 июня на Мосбирже курс евро также показал падение. Впервые с 31 мая он опустился ниже 62 рублей. К 11:21 по московскому времени европейская валюта торговалась на уровне 61,99 рубля за единицу.
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