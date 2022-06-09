Экономист спрогнозировал курс доллара до конца лета

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

До конца лета курс доллара будет колебаться вокруг 61–62 рублей. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

В четверг, 9 июня, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 58 рублей. По состоянию на 13:13 по московскому времени американская валюта торговалась на уровне 57,97 рубля за единицу. В последний раз такую планку доллар преодолевал 25 мая.

По словам Беляева, никаких серьезных экономических причин, которые могли бы повлиять на американскую валюту, нет. Вероятно, небольшое снижение курса произошло из-за информационной повестки.

"Идет довольно обширный поток информации, который прогнозирует потерю долларом главенствующей позиции на мировом валютном рынке. Может быть, это оказывает такое влияние на доллар, на его снижение и падение", – рассуждает экономист.

Но такое снижение не продлится долго, считает он. "Это временное явление. В скором времени, я думаю, что это вопрос одного-двух или максимум трех дней: произойдет восстановительное движение, и рубль по отношению к доллару будет где-то на позиции 61–62", – говорит Беляев.





Михаил Беляев экономист Говорить о крахе доллара, о том, что он обнулится и совсем перестанет существовать, – это, конечно, прогнозы, не имеющие основания. Я думаю, что все-таки до конца лета мы будет наблюдать достаточно размашистые колебания вокруг 61–62 рублей за доллар.

9 июня на Мосбирже курс евро также показал падение. Впервые с 31 мая он опустился ниже 62 рублей. К 11:21 по московскому времени европейская валюта торговалась на уровне 61,99 рубля за единицу.

