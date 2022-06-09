Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 58 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 13:13 по московскому времени курс американской валюты опустился до 57,97 рубля, снизившись на 2,41%. Такой показатель в последний раз наблюдался 25 мая. К 13:15 курс доллара вновь поднялся до 58,085 рубля.

Курс евро снизился на 2,78%, до 61,82 рубля.

Ранее директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин рассказал, что разница валютного курса на российской и зарубежных площадках формируется в связи с нехваткой рублей в западных странах.

По словам эксперта, из-за введения валютных ограничений в марте наблюдался разрыв в курсах до 20 рублей. В настоящее время он составляет порядка 50 копеек.

