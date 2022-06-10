Курс евро на Мосбирже опустился ниже 61 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 61 рубля впервые с 26 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12:50 по московскому времени евро потерял 2,29 рубля, опустившись до 61,01 рубля. До этого курс евро опускался до 60,86 рубля. Доллар снижался на 1,51 рубля, до 57,84 рубля.

Ранее директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин рассказал, что разница валютного курса на российской и зарубежных площадках формируется в связи с нехваткой рублей в западных странах.

По словам эксперта, из-за введения валютных ограничений в марте наблюдался разрыв в курсах до 20 рублей. В настоящее время он составляет порядка 50 копеек.

