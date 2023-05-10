Дефицит бюджета РФ по итогам апреля превысил план на год

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По итогам первых четырех месяцев 2023 года дефицит бюджета РФ показал значения в 3,424 триллиона рублей и превысил план на год. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

По предварительным данным, показатель увеличился на 1 триллион рублей. План правительства составляет 2,9 триллиона рублей.

По информации ведомства, доходы бюджета снизились на 22,4% и составили 7,782 триллиона рублей, однако расходы возросли до 11,206 триллиона рублей, что на 26,3% выше, чем в предыдущем году.

Нефтегазовые доходы за первые четыре месяца этого года уменьшились на 52,3% и составили 2,282 триллиона рублей. Ведомство подчеркнуло, что причинами такой динамики являются высокая база 2022 года, снижение цен на нефть марки Urals и сокращение поставок природного газа иностранным государствам.

"Уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года", – говорится в заявлении.

Ранее Минфин РФ предварительно оценил исполнение федерального бюджета за январь – март 2023 года. Он составил 5 677 миллиардов рублей, что на 21% ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года. Уточнялось, что предварительно расходы бюджета составили 8 077 миллиардов рублей.

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