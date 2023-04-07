Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе – марте в 2,4 трлн рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Минфин РФ предварительно оценил исполнение федерального бюджета за январь – март 2023 года. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте министерства.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе – марте 2023 года составил 5 677 миллиардов рублей, что на 21% ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года, что связано с сокращением нефтегазовых доходов", – отметили в ведомстве.

Оценивая в целом бюджетную систему, установили, что эксперты наблюдают позитивную динамику поступления доходов в годовом сопоставлении.

В министерстве сообщили, что предварительно расходы бюджета составили 8 077 миллиардов рублей. Эти показатели превысили аналогичный период 2022 года на 34%. Кроме того, исполнение расходов бюджета замедлилось в марте на 4,2%. Дефицит федерального бюджета составил 2 400 миллиарда рублей.

По данным Минфина, динамика поступления ненефтегазовых доходов и финансирования расходов говорят о последовательной нормализации исполнения бюджета России в течение первого квартала текущего года и в целом соответствует параметрам закона о бюджете.

Ранее дефицит российского федерального бюджета в январе – феврале этого года, по предварительным данным, достиг отметки в 2,58 триллиона рублей.

При этом прибыль бюджета за отчетный период остановились на значении 3,16 триллиона рублей, что оказалось ниже прошлого года на 25%. Расходы составили 5,74 триллиона рублей.

Дефицит бюджета РФ составил 3,3 трлн рублей по итогам 2022 года

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