Эксперт рассказал, как власти РФ контролируют курс рубля

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Доктор эконмических наук и профессор Никита Кричевский рассказал о механизме контроля властями РФ курса рубля. По его мнению, делают они это через управление нормой продажи валютной выручки экспортерами. Так власти могут устанавливать необходимый для выполнения государственных задач курс. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Патриотически настроенная общественность может мечтать о долларе по шесть рублей, а алармисты, наоборот, предсказывать доллар по 100 или 200 рублей, но сейчас рубль не сильный, и не слабый, а тот, который нужен правительству", – утверждает эксперт.

Кричевский считает, что хоть курс валюты в России и не назначается прямо партией, как в Китае, но управление им реально. Когда курс нужно ослабить или укрепить, власти устанавливают норму валютной выручки экспортерами.

"Если обязать экспортеров всю валюту продавать на внутреннем рынке, у нас через какое-то время курс рубля снова будет 50 за доллар или еще ниже, правда это никому не нужно", – отметил он.

Профессор заявил, что слишком крепкий курс приведет к остановке развития местной промышленности и увеличению зарубежных товаров.

10 мая сообщалось, что курс доллара впервые с 23 марта опустился ниже 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро также упал ниже 84 рублей впервые с 3 апреля.



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